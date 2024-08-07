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Alaçatı’da dudak uçuklatan fiyatlar

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Her zaman plajları ve eğlencesiyle gündeme gelen Alaçatı, bu kez pazar fiyatlarıyla konuşuluyor

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Alaçatı’da dudak uçuklatan fiyatlar
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Alaçatı, Türkiye'deki popüler tatil beldelerinden bir tanesi. Kimi zaman beach'lerdeki fiyatlarla, kimi zaman zaman eğlence hayatıyla gündeme geliyor Alaçatı.
TikTok'ta bulunan gurmediyet1 isimli kullanıcı, Alaçatı pazarını gezerken tezgahtaki etiketleri kaydetti.
Taze fasulyenin kilosu 200 TL, barbunya 150 TL, tarla domatesi ise 35 TL.
Kıl biber 100 TL, patlıcan 40 TL
Evde dekorasyon amaçlı kuru lavanta görmek isterseniz o da 100 TL
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