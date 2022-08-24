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AKOM uyardı: İstanbullular dikkat

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AKOM, bugün İstanbul genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar sağanak yağışların beklendiğini, yağışların zaman zaman dolu olarak görülebileceğini duyurarak İstanbulluları uyardı

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AKOM uyardı: İstanbullular dikkat

 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, İstanbul bugün öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, Saat 22.00'e kadar etkili olması beklenen yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

AKOM’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul'da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. Saat 22.00'e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor.

Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabilir.

Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor”

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