banner762
banner815
Kamuda Nisan maaşları yüzde 40 zamlı
Kamuda Nisan maaşları yüzde 40 zamlı
1.7B 0
“Bu isyan daha da büyüyecek”
“Bu isyan daha da büyüyecek”
13 0
 
Hentbolda Büyükler Liginde mücadele sürüyor
Hentbolda Büyükler Liginde mücadele sürüyor
18 0
Kortlarda Dünya Oto Cup tamamlandı
Kortlarda Dünya Oto Cup tamamlandı
11 0
“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”
“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”
116 0
23 0
Maliye’ye borç veren yok
Maliye’ye borç veren yok
21 0
banner797
banner794

Akdeniz kıyılarında zehirli deniz anası alarmı

banner476

Doğu Akdeniz’de son aylarda yoğun olarak görülen, birkaç gündür ise kıyılara vuran zehirli iğnelere sahip denizanaları yerleşim yerlerine yakın bölgelere ulaşınca belediye ekipleri harekete geçti. Mersin Erdemli Belediyesi ekipleri, denizanalarına çıplak elle dokunulmaması konusunda da uyarıda bulundu

Akdeniz kıyılarında zehirli deniz anası alarmı

 

 Doğu Akdeniz’de özellikle Mersin körfezinde sıkça görülen, son günlerde ise sahile vuran zehirli denizanaları nedeniyle Erdemli’de belediye ekipleri kıyıları temizlemeye başladı.


 
Akdeniz’de kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor - 2

Vatandaşların temas etmemesi için ölü denizanaları tek tek toplanırken, çıplak elle dokunulmaması konusunda da görevliler uyarıda bulundu.


Akdeniz’de kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor - 3

Son aylarda Mersin körfezinde sıklıkla görülen denizanaları kıyı kesimlerine kadar geldi.

Özellikle 3 gündür sıklıkla sahillere vuran denizanaları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Erdemli’ye de ulaştı.

 
Akdeniz’de kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor - 4

Zehirli iğneleri bulunan denizanalarının ilçe merkezindeki sahillere vurmaya başlaması üzerine Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.


Akdeniz’de kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor - 5

Ekipler, karaya vuran ölü denizanalarını vatandaşın zarar görmemesi için topluyor.

Ekipler, vatandaşlara zehirli olan denizanalarına çıplak elle dokunulmaması uyarısında da bulunuyor.

Akdeniz’de kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor - 6

Denizanalarının Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz’e geldiğini belirten Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek, sahile yakın noktalara yiyecek bulmak için gelen denizanalarının telef olduğunu kaydetti. 

Akdeniz’de kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor - 7

"ÇIPLAK ELLE KESİNLİKLE DOKUNULMAMALI"

Havaların ısınması nedeniyle bu durumun yaşandığını aktaran Altunçiçek, ”Biz de tedbir alıyoruz, belediyemizin ekipleri ile gerekli sahil temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımız açısından dikkat edilmesi gereken konu bunların zehirli olduğudur, çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Belediyeye haber etmeleri durumunda Erdemli sahilinde her yerde biz bunları toplayacağız" dedi.

Akdeniz’de kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor - 9

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.