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Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

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AFAD’dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz’de Antalya Kumluca açıklarında saat 14.14’te 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

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Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Antalya Kumluca açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, saat 14.14'te kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 26,02 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kumluca ilçesine 84,42 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

''BİZE İNTİKAL EDEN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR''

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sarsıntının ilçede hafif şekilde hissedildiğini söyledi.

Depremin ardından AFAD, jandarma yetkilileri ve mahalle muhtarlarıyla irtibat kurduklarını belirten Kolsuz, "Depremle ilgili şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekipler, araştırmalarını sürdürüyor'' dedi.

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