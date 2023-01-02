Akar: “Kıbrıs konusu milli bir meseledir"

TC Milli Savunma Bakanı Akar: “Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan KKTC’nin tanınması meselesidir”

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Kıbrıs konusunu "milli bir mesele" olarak nitelendirdi; "Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kıbrıs konusunda egemen eşit, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan bu devletin tanınması meselesidir" diye konuştu.

Türkiye'nin Yunanistan’a yönelik diyalog çağrılarının zafiyet olarak anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Akar, "Samimi olarak iyi komşuluk ilişkileri içinde Ege'deki zenginliklerin adil şekilde paylaşılmasından söz ediyoruz. Ancak bunun yanı sıra şunu da söylüyoruz, hiçbir şekilde ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmeyecek, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz." sözlerini sarf etti.

Akar, üçüncü tarafların olaylara objektif yaklaşmasının önemini belirterek, "Duygusal, ön yargılı şekilde taraf olmayın, adil, objektif ve tarafsız olarak olayları değerlendirmelerini istiyoruz." görüşünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile "Dünyanın ilk SİHA gemisi" ve "Türkiye'nin en büyük savaş gemisi" özelliğine sahip Anadolu gemisinde incelemelerde bulundu.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Anadolu gemisini ziyaret etti.

Bakan Akar ve beraberindekiler, deniz kabul testlerini Marmara Denizi açıklarında sürdüren gemiye helikopterle indi. Gemiye inişinin ardından tören mangasını selamlayan Akar'a "TCG Anadolu" yazılı gemi şapkası takdim edildi.