Akar'dan Yunanistan uyarı: Yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın

Türkiye Milli Savunma Bakan Akar, Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülkeler arasında yer aldığını da belirterek, "KKTC kuruldu, mesele onun tanınması meselesi. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizi koruma ve kollama konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz." dedi.

Akar, Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülkeler arasında yer aldığını da belirterek, "KKTC kuruldu, mesele onun tanınması meselesi. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Yanlış hesap Ankara'dan döner." ifadelerini kullandı.

Akar beraberinde TC Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Donanma Komutanlığını ziyaret etti.

İnceleme ve denetlemeleri sırasında "sessiz ve derinden" parolasıyla görev yapan Denizaltı Filosu Komutanlığı'na da giden Akar, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında yapımı devam eden "Reis" sınıfı denizaltılardan Piri Reis'te incelemelerde bulundu.

Akar, 3 Ocak itibarıyla deniz kabul testlerine başlayan Piri Reis'in üst güvertesine gelişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılandı. Personeli selamlamasının ardından denizaltıya inen Bakan Akar, denizaltı komutanından devam eden deniz kabul testleri ve faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, denizaltı personeli ile bir araya geldi.

Yeni denizaltının hayırlı olması temennisinde bulunan Akar, "Önümüzdeki dönemde önemli, kapsamlı görevler sizleri bekliyor. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizi koruma ve kollama konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile daha sonra Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'na geçerek bahriyelilerle bir araya geldi.

Bugüne kadarki başarılı çalışmalarından dolayı personeli tebrik eden Akar, bölgedeki ve dünyadaki gelişmelere dikkati çekerek, kritik bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda özne haline gelen Türkiye'nin ilgi ve etki alanının genişlediğine vurgu yapan Akar, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin sorumluluklarının da arttığını belirtti.

-"Bekliyoruz, gelmiyorlar"

85 milyon vatandaşın güvenliği ve savunması için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini bildiren Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyon ve tatbikatlarını yaptığını dile getirdi.

Bakan Akar, "Bu çerçevede kahraman ve fedakar Mehmetçik, egemenlik ve bağımsızlığımız için 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumaktadır." dedi.

Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara da değinerek, sorunların çözümü ve gerginliğin giderilmesi için barışçıl yol ve yöntemlerin, diyalogun önemine vurgu yaptı.

Yunanistan'ın, "yeni Osmanlıcılık", "revizyonizm", "yayılmacılık" gibi kavramlarla Türkiye'ye yönelik suçlama girişimlerine tepki gösteren Akar, "Özellikle Batı'da siyasi karar vericilerin kafasını karıştıracak şekilde bu kavramları kullanarak Türkiye'yi töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki, bir tarafta istişari, diğer tarafta güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler, bunlarla birlikte ayrıştırma usullerine yönelik görüşmeler var. Buyurun gelin, bekliyoruz. Gelmiyorlar. Bununla birlikte yalan yanlış, aslı astarı olmayan iddialarla bize her türlü iftirada bulunuyorlar." diye konuştu.

Yunanistan'ın, 1919'da bazı ülkelerin teşvik ve tahrikiyle Anadolu'ya yönelik işgal girişiminin, Milli Mücadele ile akamete uğratıldığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Biz de onlara 'Tarihten ders alın, başınızı belaya sokmayın, yeni maceralara girmeyin, başka ülkelerin hak ve menfaati için kendi halkınızın hak ve menfaatlerini heder etmeyin' diyoruz. Biz Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz. Bu konuda azimli ve kararlıyız."

-"Güçlü Türkiye, güçlü NATO, güçlü ittifak"

Akar, "Yunanistan'ın Girit'te 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkarma kararı almaya hazırlandığına" yönelik iddialara da değinerek, "6 milden fazlasını kabul etmeyiz." dedi.

"Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik tehdit olduğuna" dair bazı Yunan yetkililerin söylemlerini de eleştiren Akar, "Biz Türkiye olarak kimseyi tehdit etmedik. Yunanistan'ı hiç etmedik. Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Güçlü Türkiye, güçlü TSK, güçlü NATO, güçlü ittifak. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülkeler arasında yer aldığını belirten Akar, "KKTC kuruldu, mesele onun tanınması meselesi. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Yanlış hesap Ankara'dan döner." ifadelerini kullandı.

Akar, Türk Deniz Kuvvetlerinin dünyada saygın bir yeri bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir taraftan Deniz Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının bilgisini, tecrübesini takviye ederken diğer taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ve desteğiyle en ileri teknolojiye sahip gemiler, ileri teknoloji ürünü araç, gereç, silah, malzeme ve mühimmat ile Deniz Kuvvetlerimizi teçhiz etmeye, donatmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bundan sonra da çok daha ileri düzeyde bir Deniz Kuvvetleri ile ülkemizin, 85 milyon vatandaşımızın hakkını, hukukunu denizlerimizde korumaya devam edeceğiz."

-"Reis" sınıfı milli denizaltılar

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında yapımı devam eden "Reis" sınıfı denizaltılar, batarya teknolojisi, yüksek dayanıklılık ve kompakt dizaynı ile dikkati çekiyor. Düşük gemi gürültü seviyesi, modern sensör, silah ve savaş yönetim sistemine sahip bu denizaltılara Akya yeni nesil ağır sınıf torpidoları ve Atmaca gemisavar füzelerinin de entegrasyonu planlanıyor.

