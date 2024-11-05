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Akan trafiğin ortasında uyuyakaldı, cadde kilitlendi

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Antalya’da 1,02 promil alkollü olduğu belirlenen bir otomobil sürücüsü, orta şeritte durdurduğu aracında uyuyakaldı. Dakikalar süren çaba sonucu uyandırılan sürücü, “Dişimin apse yapmaması için alkolü ağzımda gezdirdim.” dedi. Bölgedeki trafiği kilitleyen sürücünün ehliyetine el konuldu.

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Akan trafiğin ortasında uyuyakaldı, cadde kilitlendi
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Antalya’da ilginç bir olay yaşandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gazi Bulvarı’ndan otogar yönüne giden ana yolda meydana geldi.

Akan trafiğin ortasında uyuyakaldı, cadde kilitlendi: “Dişim apse yapmasın diye alkolü ağzımda gezdirdim” - 2

Tuğberk K., akan trafikte 16 BKY 959 plakalı otomobilini orta şeritte aniden durdurdu.

Yolu kullanan sürücüler korna çalarak tepki gösterip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.


Akan trafiğin ortasında uyuyakaldı, cadde kilitlendi: “Dişim apse yapmasın diye alkolü ağzımda gezdirdim” - 3

İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, uyuduğu belirlenen sürücüyü uyandırmak için uzun süre çaba sarf etti.

Trafik ekibinin yüzünün yıkadığı Tuğberk K., yine de uyanmadı.


Akan trafiğin ortasında uyuyakaldı, cadde kilitlendi: “Dişim apse yapmasın diye alkolü ağzımda gezdirdim” - 4

Sağlık görevlileri ise sürücüye önce nabız kontrolü yaptı, ardından kolonya koklattı.

Ekiplerin dakikalar süren çabasının ardından uyandırılıp aratan çıkarılan sürücüye alkol testi yapıldı.



Akan trafiğin ortasında uyuyakaldı, cadde kilitlendi: “Dişim apse yapmasın diye alkolü ağzımda gezdirdim” - 5

1,02 promil alkollü çıkan Tuğberk K., “Alkol almadım. Ben diş hastanesine gittim. Orada dişimin apse yapmaması için alkolü ağzımda sürekli gezdirdim.” dedi.

Tuğberk K.’ye alkollü araç kullanmaktan 8 bin 502 lira ceza kesilirken, otomobili ise bağlanarak otoparka çekildi.


Akan trafiğin ortasında uyuyakaldı, cadde kilitlendi: “Dişim apse yapmasın diye alkolü ağzımda gezdirdim” - 6

Sürücünün ehliyetine, daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi.

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