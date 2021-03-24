AK Parti’de 'A takımı' belirlendi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, yeni MYK'da görev alacak isimleri açıklarken, kabine revizyonu iddialarına da yanıt verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Önümüzdeki dönemde 2023-2024 seçimleriyle ilgili olarak bu MKYK'mız partimizin en üst yönetim organı olarak içinden çıkardığı MYK'mızla birlikte bütün bu siyasi süreçleri yönetecek." ifadesini kullanarak, yeni MYK'da görev alacak isimleri açıkladı.

Buna göre kongrede genel başkanvekili sayısının 2’ye çıkarılmasıyla Binali Yıldırım Genel Bakanvekili oldu. Numan Kurtulmuş da genel başkanvekili olarak yerini korudu. Naci Bostancı Grup Başkanlığı görevini sürdürecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanlığı görevini üstlendi. AK Parti Grup Başkanvekilliklerinde iki isim değişti. Mehmet Muş ve Özlem Zengin’in yerine Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş grup başkanvekilliği görevlerini üstlendi.

Yeni kurulan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Tanıtım Medya Başkanlığına Hamza Dağ, Sosyal Politikalar Başkanlığını Jülide Sarıeroğlu geldi.

AK Parti'de Nurettin Canikli Ekonomi İşleri Başkanı, Vedat Demiröz Mali ve İdari İşler Başkanı, Mustafa Şen Ar-Ge Başkanı oldu.

Teşkilat Başkanlığına Erkan Kandemir, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin, Siyasi Hukuki İşler Başkanlığına Hayati Yazıcı, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığına Leyla Şahin Usta, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığına Çiğdem Karaaslan getirildi. Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Hamza Dağ Tanıtım ve Medya Başkanı, Efkan Ala Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Özhaseki de Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev yapacak.

Listenin tamamı şu şekilde:

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

(Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı Genel Başkanımızın takdirindedir.

Kadın haklarını güçlü bir şekilde savunmaya, kadınlarımızın kazanımlarını korumaya ve artırmaya güçlü şekilde devam edeceğiz.