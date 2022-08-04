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Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı

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Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı

 
Türk müziğinin efsane sanatçılarından Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya giren 76 yaşındaki şarkıcının tüm konserleri ertelendi.
Önceki akşam Bodrum'da konser vererek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşayan Süperstar lakaplı Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili kötü haber geldi.
Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan usta ismin, sahneleri de rahatsızlığından dolayı ertelendi. Sanatçı sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
 
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