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Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı tarihe ışık tutuyor

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı tarihe ışık tutuyor

 

 Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan, 210 dönüm alana sahip tarihi mezarlıktaki 8 bin 200 anıtsal mezar taşı, üzerlerindeki işlemelerle ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

 

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı tarihe ışık tutuyor - 1
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Ortaçağ Türk mimarisi mezarlarını içeren bir açık hava müzesini andırıyor.
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı tarihe ışık tutuyor - 2
​Mezarlar şehrin Meydan Mezarlığı çevresinde ve Ahlat’ın eski mahallelerinde yer alıyor ve 201 dönümlük bir alana yayılıyor.
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı tarihe ışık tutuyor - 3
Alışılmış mezar ölçülerinden büyük, 3.50 metre yüksekliğe varan ve her cephesinde süsleme bulunan, dikdörtgen prizma şeklindeki şâhideleriyle tanınan mezarlar, erken döneme ait en büyük Türk-İslam mezarlığı olma özelliğini de taşıyor.
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı tarihe ışık tutuyor - 4
Orhun Abideleri'nin Anadolu'daki yansımaları diye de nitelenen ve heybetli görünümlerinin yanısıra ince taş işlemeleriyle de dikkat çeken mezarlarda, Türklerin Orta Asya'da yaşadıkları dönemdeki kültürlerinde yer alan ejder, dilimli simetrik yaprak motifi olan palmet, kandil ve geometrik motifler yer alıyor.
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı tarihe ışık tutuyor - 5
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