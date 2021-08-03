“Ağaçlar yanmadan yangın bitmeyecek”

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya ve Muğla'nın yanı sıra Isparta ve Denizli'de de yangın çıktı. Muğla Belediye Başkanı “Yangın ne zaman biter?” sorusuna vahim bir yanıt verdi: “Bölgedeki ağaçlar yanacak ve ondan sonra bitecek"

Türkiye’de yangınla mücadele 4 ilde 9 noktada devam ediyor: Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli...Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki yangınlara 16 uçak ve 51 helikopter ile havadan müdahale yapıldığını söyledi.Pakdemirli, son 6 günde 31 ildeki 129 yangının kontrol altına alındığını duyurdu.TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Muğla'da 10 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini açıkladı.ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Mahalleler tahliye edilerek, vatandaşlar Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi.Bodrum'da alevler Mumcular-Mazı Köyü arasında etkili oluyor. Çok sayıda vatandaş alevler nedeniyle kaçtı.Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Isparta'da ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.Öte yandan Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Köyü’nde üç gün önce başlayan ve 8 köyün boşaltılmasına neden olan orman yangını kabusu devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün “Maalesef Marmaris yanmaya devam ediyor. Orada da durum çok kötü ve söndürülemiyor" dedi. Gürün "'Yangın ne zaman biter?' sorusuna “Bölgedeki ağaçlar yanacak ve ondan sonra bitecek" diye konuştuBodrum Kent Konseyi başkanı kaptan Arif Yılmaz ise yaptığı açıklamada şöyle dedi:“Yalnız bırakıldık. Bu yangınlar hava desteği olmadan kesinlikle söndürülemez, yangının önüne gelen her şeyi kül ederek kendiliğinden sönmesini bekliyorum. Bu yangının insan gücü ile sönmesi mümkün değil. Çünkü arazi çok kayalık ve zor şartlar var. Araçlar yangın bölgesine gidemiyor, insanın gücü ise yetmiyor. Bu yangınlar uçaklar ve helikopter olmayınca kesinlikle sönmez, yanacak ve yanacak yer kalmayınca kendiliğinden bitecek”