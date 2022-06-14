AFAD ve Ankara Valiliği’nden ‘sağanak’ uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) ve Ankara Valiliği bugün öğle saatlerinden sonra yaşanabilecek kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda yaşanabilecek kuvvetli yağışlara karşı uyardı.

Ankara Valiliği’nden yapılan açılamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Salı) öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” (İHA)