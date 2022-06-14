banner762
banner815
“Ayın başında ayın sonu gibi yaşıyoruz”
“Ayın başında ayın sonu gibi yaşıyoruz”
11 0
Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 yaşında
Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 yaşında
24 0
 
Ahmet Kişmir Kupasında birinci Bilgimer'ler
Ahmet Kişmir Kupasında birinci Bilgimer'ler
10 0
7 saat elektrik kesintisi yapılacak
7 saat elektrik kesintisi yapılacak
75 0
74 0
Ehliyet verilirken ‘istediğin yere park edemezsin’ denildiğini unutuyorlar
Ehliyet verilirken ‘istediğin yere park edemezsin’ denildiğini unutuyorlar
26 0
Ardahan’da Arygorou zirveye sürdü
Ardahan’da Arygorou zirveye sürdü
16 0
banner797
banner854

AFAD ve Ankara Valiliği’nden ‘sağanak’ uyarısı

banner476

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) ve Ankara Valiliği bugün öğle saatlerinden sonra yaşanabilecek kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı

banner825
AFAD ve Ankara Valiliği’nden ‘sağanak’ uyarısı

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda yaşanabilecek kuvvetli yağışlara karşı uyardı.

Ankara Valiliği’nden yapılan açılamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Salı) öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” (İHA)

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.