AFAD inceleme başlattı: Konya'da yağmur sonrası dev yarıklar oluştu

Konya Ovası’nda yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve sayıları 600'ü geçen obrukların ardından bölgede yüzey yarıkları oluşmaya başladı.
Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi yaylasında, dün akşam yağmur sonrası yüzeyde yarıklar oluştu.
Yarıklar, yayladaki bazı binaların duvarlarında da çatlaklara neden oldu. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yarıkların, ilk belirlemelere göre, 600-700 metre uzunluğunda, 1,5- 2 metre eninde ve 10 metre derinliğinde olduğu gözlendi.
Ekipler, bölgeyi havadan drone ile incelemeye aldı. Bugün de etkili olan yağış nedeniyle bazı yol ve tarım arazileri ise su altında kaldı.
"OBRUKLAR YÜZEY FAYLANMALARINA DÖNDÜ"
Yarıkları inceleyen Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, “Daha önce yer altı suyunun çekilmesine bağlı olarak obrukların ve çatlakların bir başka süreci yüzey yarıklarına çevrilmiş durumda. Yer altı suyunun aşırı kullanımının olduğu bölgelerde zaman zaman farklı ebatlarda ortaya çıkan obruklar, yüzey faylanmalarına dönmüş durumda" dedi.
"YARIKLAR AÇILMAYA DEVAM EDECEK"
Bu yarıkların zaman içerisinde açılmaya devam edeceğini vurgulayan Nalbantçılar, "Toprak kurudu, çatladı şimdi de yüzey faylanmalarına dönüşüyor. Bölgedeki su rejimi böyle devam ettiği sürece bu yarıkları hızla devam edecek. Buralarda çökme periyodu izlenmesi lazım. Ölçülerek takip edilmesi gerekiyor. Bu yarıkları, bir kez olmuş bitmiş olarak görmemek gerekir. Kontrol altında tutulması gerekir” diye konuştu.