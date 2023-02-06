AFAD: İki deprem birbirinden bağımsız

AFAD, saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem olduğunu duyurdu. AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Elbistan merkezli depremin bağımsız bir deprem olduğunu söyledi

Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından öğle saatlerinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 13.24’te 7 metre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’da basın toplantısı düzenleyen AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Pazarcık ilçesindeki depremin ilk çözüme göre 7.4 büyüklüğünde hesaplandığını belirterek, “Aynı şekilde Kandilli Rasathanesi de 7.4 büyüklüğü verdi, daha sonra depremin büyüklüğünü çok daha fazla sayıdaki istasyonlardan aldığı verilerle revize ederek 7.7 olarak duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde depremin büyüklüğünü 7.7 olarak duyurdu” diye konuştu.

Depremden sonra artçı sarsıntılar dışında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yeni bir deprem meydana geldiğini bildiren Tatar, “Yine 100ün üzerinde, en büyüğü 6.6nın üzerinde olmak üzere artçı sarsıntılar meydana geldi. Ancak az önce yine Kahramanmaraş sınırları içerisinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bunların hepsi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler” ifadelerini kullandı.

Yaşanacak artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyaran Tatar, “Burada en önemli husus şu; bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. Bu artçı sarsıntılar uzun süre devam edecektir. Bu kadar büyük ana şoklardan sonra, 6.7, 6.6, 6.5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar devam edecektir. Bu sarsıntılar da en az 1 yıl kadar devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Burada en çok dikkat edilmesi gereken husus, vatandaşların hasarlı binalara girmemesi. Çünkü ana şoktan ve artçılardan sonra yorulan binalar ayakta kalmış olsa bile sonrasında oluşabilecek 5 ve üzeri büyüklüklerdeki artçı sarsıntılarda zarar görebilir” açıklamalarında bulundu.

Bölgede, çok yıkıcı olarak görülen en son depremin 1114 yılında kayıtlara girdiğini ve uzun yıllardan bu yana bu bölgenin, bir sismik boşluk olarak bilinen bir bölge olduğunu söyledi.