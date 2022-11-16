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Adnan Oktar davasında karar

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Adnan Oktar'a kişisel suçlardan 891 yıl hapis

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Adnan Oktar davasında karar
 

Adnan Oktar, yargılandığı suç örgütü davasında sadece kişisel suçlarından 891 yıl hapis cezası aldı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada, mahkeme kararını açıkladı.

Adnan Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırıldı.

Ancak Oktar, örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutuluyor.

Adnan Oktar'ın net cezası kararın tamamının okunmasının ardından belli olacak. Kararın okunmasına devam ediliyor.

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