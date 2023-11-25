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Adile Naşit’in hayatı film oluyor

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Yeşilçam filmlerinde sık sık Münir Özkul ve Kemal Sunal ile başrolleri paylaşan ve unutulmaz filmlerde rol alan oyuncu Adile Naşit’in hayatı film oluyor

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Adile Naşit’in hayatı film oluyor
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Yeşilçam filmlerinin unutulmaz oyuncusu Adile Naşit’in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Birçok önemli yapıma imza atan Gani Müjde ise filmin senaryosunu kaleme alacak. Efsane oyuncunun 25 ile 35 yaş aralığı beyazperdeye yansıtılacak.
11 Aralık 1987 yılında 57 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncuya benzeyen ve oyunculuğu çok güçlü bir isim arandığı belirtildi.
ÜNLÜ SİMALARA YER VERİLECEK
Gani Müjde filmde, Naşit’in oğlu ve ailesiyle ilişkileri kadar ünlü dostlarıyla anılarına da yer verecek. Bu nedenle filmde Müjde Ar, Ayşen Gruda, Kartal Tibet, Perran Kutman, Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Halit Akçatepe, Haldun Dormen, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Yılmaz Gruda, Muhsin Ertuğrul, Erol Simavi, Muammer Karaca, Sadık Şendil ve Şevkiye May gibi isimlerin benzerlerine yer verilecek.
Film çekimlerinin ocak ayında başlaması bekleniyor. “Adile” filmi için geniş bir cast çalışması başlatıldığı belirtildi.
EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ
Adile Naşit, 1976’da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
57 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Unutulmaz oyuncu, 17 Haziran 1930’da doğduğu şehir İstanbul’da, 57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybeden Naşit’in cenaze töreni 13 Aralık 1987’de Şişli Cami’sinde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
 
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