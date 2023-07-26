Adana’da deprem paniği

Adana 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem korkuya neden oldu. Deprem sırasında korku ve paniğe kapılan 55 kişi sağlık kuruluşlarına başvururken 6 kişi de yüksekten atlama sonucu yaralandı



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saat 08.44'te meydana gelen deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Kozan'da metruk binanın duvarları deprem nedeniyle yıkıldı.

Gedikli Mahallesi’ndeki Kırksu Camii’nin duvarları çatladı. Ağır hasar alan cami ibadete kapatıldı. Depremde Göller Yaylası yolunda da çatlaklar oluştu. Kabaktepe Mahallesi’nde bir evin içine kaya düştü. Kimsenin olmadığı evde ağır hasar meydana geldi.

Depremin hissedildiği komşu Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2 kişi paniğe kapılıp, balkondan atladı. 2’nci kattaki evlerinin balkonundan atlayan 2 vatandaş, kaldırıldıkları Kadirli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kozan’ın komşu Kadirli ilçesinde deprem sırasında korku ve paniğe kapılan 55 kişinin ise hastanelere başvurduğu bildirildi. Deprem korkusuyla hastaneye gelenler acil serviste sağlık kontrolünden geçirildi.

Depremle ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanı

Adana'nın Kozan ilçesinde dün saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. Ölen veya yaralanan olmadığı belirtilirken yine merkez üssü Kozan'da saat 10.57'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana 'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Saat 08.44'te meydana gelen deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.Kozan'da metruk binanın duvarları deprem nedeniyle yıkıldı. Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya parçası Kabaktepe Mahallesi'ndeki müstakil bir evde hasara yol açtı. Ayrıca Kozan-Feke kara yolu kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.Gedikli Mahallesi’ndeki Kırksu Camii’nin duvarları çatladı. Ağır hasar alan cami ibadete kapatıldı. Depremde Göller Yaylası yolunda da çatlaklar oluştu. Kabaktepe Mahallesi’nde bir evin içine kaya düştü. Kimsenin olmadığı evde ağır hasar meydana geldi.Depremin hissedildiği komşu Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2 kişi paniğe kapılıp, balkondan atladı. 2’nci kattaki evlerinin balkonundan atlayan 2 vatandaş, kaldırıldıkları Kadirli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.Kozan’ın komşu Kadirli ilçesinde deprem sırasında korku ve paniğe kapılan 55 kişinin ise hastanelere başvurduğu bildirildi. Deprem korkusuyla hastaneye gelenler acil serviste sağlık kontrolünden geçirildi.Depremle ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ’dan geldi. Koca twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bu sabah meydana gelen Adana Kozan merkezli depremde Adana'da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye'de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir. Depremden etkilenen kişiler olay yerine görevlendirilen 8 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hastalarımıza ve depremden etkilenen halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.” dedi.