Adana'da orman yangında sabotaj şüphesi

Adana'daki yangına çevre illerden ekiplerin desteği ile müdahale sürüyor. Yangından etkilenen 8 köy ve 800 hane boşaltıldı. Bakan Pakdemerli yangının seyrine ilişkin, ''Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün'' dedi. Pakdemirli ayrıca kasıt ihtimali üzerinde durulduğunu belirterek, ''Sabotaj ihtimali ağır basıyor'' açıklamasında bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İlk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın söndürme helikopterlerinin müdahale ettiği yangının daha da büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden takviye ekipler çağırıldı.2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopterinin havadan, 90 arazöz ve ekibin karadan müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgede bulunan 8 köy ve 800 hane tahliye edildi. Gece ara verilen havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

Yangının ulaştığı bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi. Evlerinden tahliye edilen vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına giderken, geri kalanlar Adana Valiliğince Kozan'daki yurtlara yerleştirildi.

SABOTAJ İHTİMALİ

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yangını en kısa sürede kontrol altına almaya çalıştıklarını belirtti. Pakdemirli, ''Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün'' açıklamasında bulundu.

Pakdemirli ayrıca kasıt ihtimali üzerinde durulduğunu belirterek, ''Sabotaj ihtimali ağır basıyor'' açıklamasında bulundu.

Bölgeye giriş çıkışlar jandarma tarafından kısıtlanırken, vatandaşların bölgeye girmesine izin verilmiyor.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yetkililer, yangının aynı anda birkaç farklı noktada başlaması nedeniyle kundaklama olabileceği şüphesi üzerinde durduklarını belirtirken, çıkış sebebinin söndürüldükten sonra tespit edilebileceği ifade edildi.

Bölgeye Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel tim ve komando birlikleri sevk edilirken, sabah havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahaleye yeniden başlanacağı bildirildi.