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Adana'da çağa ayak uyduran davulcu

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Adana'da çağa ayak uyduran davulcu, bahşişlerini yanında getirdiği pos cihazı ile topladı

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Adana'da çağa ayak uyduran davulcu

Adana'nın Seyhan ilçesindeki nişan törenine katılan davulcu yanında pos cihazı da getirdi. Davetliler davulcuya, kredi kartıyla bahşiş verdi.

Nişan töreninde misafirler halay çekerken davulcu bahşiş toplamaya başladı. Damadın ağabeyinin yanına giden davulcu, bahşiş istedi.

Ancak genç çok bahşiş dağıttığını ve yanında para kalmadığını söyleyince davulcu, pos cihazı getirdi.

''KREDİ KARTI GEÇERLİDİR''

‘Kredi kartı geçerlidir’ diyerek yeniden bahşiş istedi. Davetliler,kredi kartıyla temassız işlem yaparak bahşiş verdi.

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