Hatay'ı ziyaret eden Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, 6 Şubat’taki deprem felaketlerinde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının bulunduğu illere gitti, “Adaletin tecellisini mutlaka sağlayacağız” mesajı verdi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Hatay'ı ziyaret etti.Özdenefe, aldığı davet üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile birlikte Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketlerinde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının bulunduğu illere gitti.Özdenefe “Depremde yaşamını yitiren insanlarımızın ve vatandaşlarımızın acılarını yüreklerimizin derinliğinde hissediyoruz. Böylesi felaketlerin bir daha yaşanmamasını sadece dilemek yetmiyor, doğal afetlerin, doğal olmayan felaketlere dönüşmesine sebep olanların da mutlaka önüne geçilmesi ve gerekli her tür tedbirin de alınması gerekiyor” dedi.Hatay ziyaretleri kapsamında Tayfur Sökmen Geçici Konaklama Merkezi'ni de ziyaret eden Özdenefe, burada KKTC’nde yakınları bulunan depremzedelerle bir süre sohbet etti.Konaklama Merkezi ziyaretinin ardından sırasıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'u makamlarında ziyaret eden Özdenefe, depremde KKTC vatandaşlarının da yaşamını yitirdiği Hatay’daki konaklama tesislerine ilişkin başlatılan ve yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi aldı.Belediye ve Savcılık ziyaretlerinin ardından, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı da ziyaret eden Özdenefe, Vali Masatlı’dan, deprem sonrası yürütülmekte olan iyileştirme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.Yapılan görüşmelerle ilgili açıklamada bulunan Özdenefe şunları kaydetti:“Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Kıbrıs Türk halkı olarak elimizdeki tüm imkânları seferber ettik ve kardeşlerimizin yardımına koştuk. Kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, belediyelerimizle, hatta özel sektörümüzün elinde bulunan tüm teçhizatımızla deprem bölgelerine koştuk. Türkiye’nin yaşadığı bu büyük acı, Kıbrıs Türk halkının da tarihi boyunca yaşadığı en büyük acılardan biri haline dönüştü.6 Şubat’ı unutmayacağız; ama yeni 6 Şubat’ların yaşanmaması için de gerekli tedbirleri almalıyız. Burada bulunmamızın en önemli sebeplerinden biri, bir doğal afeti, devasa bir felakete dönüştürenlerin hak ettikleri cezaları almasını sağlamaktır. TC yargı makamları ile KKTC makamları bu konuda son derece ciddi ve samimi çalışmalar yürütüyorlar. Adaletin tecellisini mutlaka sağlayacağız.”