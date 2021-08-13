Acı üstüne acı

Türkiye'yi yangınların ardından sel felaketi vurdu. Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu.11 kişi öldü, birçok bina, köprü ve yollar çöktü, kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor



Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.

Yenihan mevkisinde bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlarca kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi ise iş makineleriyle kurtarıldı. Evden çocuklarını kurtarmaya çalışan bir baba bacağından yaralandı. Aynı yolun Bahçecik mevkisinde çöken köprü nedeniyle de iki araç kanala devrildi. Araçlardaki 11 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.

AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları dün sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Sular altında kalan kent merkezindeki evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sevindirici haberler gelmeye başladı. Küçük bir çocuk mahsur kaldığı yerden yaralı olarak kurtarılırken, bir aile de yaklaşık 15 saattir mahsur kaldıkları evlerinden ekipler tarafından kurtarıldı.

Geceyi soğuk havada kurtarılmayı beklemekle geçiren 70 yaşındaki bir kadın da ekipler tarafından kurtarılarak sedyeyle ambulansa taşındı. Öte yandan iki çocuk ve bir kadın kepçeyle sel sularından alınarak ailesine kavuşturuldu.

ÇOCUKLARIM, TORUNLARIM, GELİNİM…

Önceki günden bu yana oğlundan, gelininden ve torunlarından haber alamadığını belirten Ayşe Kalabalık, şunları söyledi:

"Yıkılan binada yaşıyorlardı. Gelinim de yok, çocuklarım da yok. Torunlarım var, onların da evini sel bastı. Onlardan da haber yok. Ben kaçtım, onlar kaçamamış. Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok. Allah'ım yardım et."

BİRİ DÖRT DİĞERİ 11 YAŞINDA

Yeğeninden ve yeğeninin iki çocuğundan saatlerdir haber alamadıklarını ifade eden Sultan Ergün ise “Ablamın kızı ve iki çocuğuna dünden bu yana ulaşamadık. Onlardan haber alamıyoruz, tek derdimiz onlar. Biri 4 yaşında, biri 11 yaşında. Herkese yalvarıyoruz” konuştu.

İlçede arama kurtarma çalışmaları sürerken, oturdukları binaların çatılarında mahsur kalanlar, helikopter ve iş makinelerinin kepçeleri ile kurtarıldı.

TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bartın'da önceki gece metrekareye 318 kilogram yağış düştüğünü belirten Kurum, "Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle elektrik dağıtım hatlarında arıza olduğu açıklandı.





Doğu Karadeniz ’in ardından bu kez Kastamonu, Bartın Sinop , Karabük ve Samsun ’da etkili olan sağanak yağış, felaketi yaşattı. Meydana gelen sel nedeniyle evler yıkıldı, köprü ve yollar çöktü. Çok sayıda iş yerini su basarken, araçlar sürüklendi. Çatılarda mahsur kalan yüzlerce vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. AFAD, sel bölgesinde can kaybının 11'e yükseldiğini açıkladı. Bartın'da kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.Yenihan mevkisinde bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlarca kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi ise iş makineleriyle kurtarıldı. Evden çocuklarını kurtarmaya çalışan bir baba bacağından yaralandı. Aynı yolun Bahçecik mevkisinde çöken köprü nedeniyle de iki araç kanala devrildi. Araçlardaki 11 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları dün sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.Sular altında kalan kent merkezindeki evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sevindirici haberler gelmeye başladı. Küçük bir çocuk mahsur kaldığı yerden yaralı olarak kurtarılırken, bir aile de yaklaşık 15 saattir mahsur kaldıkları evlerinden ekipler tarafından kurtarıldı.Geceyi soğuk havada kurtarılmayı beklemekle geçiren 70 yaşındaki bir kadın da ekipler tarafından kurtarılarak sedyeyle ambulansa taşındı. Öte yandan iki çocuk ve bir kadın kepçeyle sel sularından alınarak ailesine kavuşturuldu.ünden bu yana oğlundan, gelininden ve torunlarından haber alamadığını belirten Ayşe Kalabalık, şunları söyledi:"Yıkılan binada yaşıyorlardı. Gelinim de yok, çocuklarım da yok. Torunlarım var, onların da evini sel bastı. Onlardan da haber yok. Ben kaçtım, onlar kaçamamış. Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok. Allah'ım yardım et."Yeğeninden ve yeğeninin iki çocuğundan saatlerdir haber alamadıklarını ifade eden Sultan Ergün ise “Ablamın kızı ve iki çocuğuna dünden bu yana ulaşamadık. Onlardan haber alamıyoruz, tek derdimiz onlar. Biri 4 yaşında, biri 11 yaşında. Herkese yalvarıyoruz” konuştu.İlçede arama kurtarma çalışmaları sürerken, oturdukları binaların çatılarında mahsur kalanlar, helikopter ve iş makinelerinin kepçeleri ile kurtarıldı.TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulunduBartın'da önceki gece metrekareye 318 kilogram yağış düştüğünü belirten Kurum, "Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle elektrik dağıtım hatlarında arıza olduğu açıklandı.