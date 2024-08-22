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ABD ve Türkiye'den ortak tatbikat

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Limasol’a demir atan ABD Uçak Gemisi'nin Türk donanmasıyla Doğu Akdeniz’de tatbikat yaptığı ortaya çıktı

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ABD ve Türkiye'den ortak tatbikat
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Geçtiğimiz haftalarda Limasol’a demir atan ABD Uçak Gemisi Wasp’ın Cuma günü Türk donanmasıyla Doğu Akdeniz’de eğitim tatbikatı yaptığı ortaya çıktı.
ABD donanmasının resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Türkiye ile ortak tatbikata ilişkin “dostluk” vurgusu yapıldı.
Açıklamada, ortak eğitim tatbikatına; Amfibi saldırı gemisi USS Wasp (LHD 1), Wasp Amfibi Hazır Grubuna (WSP ARG) ait nakliye iskelesi çıkarma gemisi USS Oak Hill (LSD 51), merkez - 24. Deniz Seferi Birimi (ÇŞB), Türk Donanması amfibi hücum gemisi TCG Anadolu (L-400) ve Türk Donanması fırkateyni TCG Gökova (F-496) katılım gösterdi.
Limasol’a geçtiğimiz haftalarda demirleyen gemi bölge halkı arasında tedirginliğe yol açmış; pek çok kişi sosyal medyada hoşnutsuzluklarını dile getirerek Kıbrıs’ı bölgedeki çatışmadan uzak durmaya çağırmıştı.
ABD’nin Türkiye ile ortak tatbikatı, sosyal medyada gündem oldu. Pek çok Kıbrıslı Rum, ABD’nin İsrail, Türkiye’nin ise Filistin destekçisi rolüne bürünmesine karşın, söz konusu NATO olunca “ortak” olmaktan kaçınmadıklarına işaret etti.
 
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