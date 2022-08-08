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ABD'deki Müslüman cinayetlerine Türkiye'den tepki

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Albuquerque şehrinde, 3'ü son bir haftada olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslümanın şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmesinden derin endişe duyulduğunu açıkladı. ABD makamlarına olayın aydınlığa kavuşturulması için çağrı yapıldı.

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ABD'deki Müslüman cinayetlerine Türkiye'den tepki
 

Türkiye, art arda gerçekleşen Müslüman cinayetlerinden rahatsızlığını açıklama ile gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "derin endişe duyuyoruz" denildi:

"Polis tarafından birbiriyle bağlantılı olabileceği ifade edilen ve nefret suçu olması ihtimali bulunan bu seri cinayetlerin faillerinin derhal bulunarak adalet önüne çıkartılmalarını istiyor, ilgili ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz."

Bakanlık ayrıca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. 

NE OLMUŞTU?

Dün bir Müslüman daha şehrin San Mateo bölgesinde vurularak öldürülmüş, polis, cinayetin son 9 ayda işlenen diğer 3 Müslüman cinayeti ile bağlantılı olabileceğini belirtmişti.

YETKİLİLER, CİNAYETLERİ AYNI KİŞİNİN İŞLEMİŞ OLABİLECEĞİNDEN ŞÜPHELENİYOR

Albuquerque'de ilk olarak Kasım 2021'de, 62 yaşındaki Mohammad Ahmadı helal market işletmesinin araç parkında ölü bulundu.

26 Temmuz’da 41 yaşındaki Aftab Hussein, 1 Ağustos’ta da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammad Hussain vurularak öldürüldü.

Cinayetlerin Müslümanları pusuya düşürerek işlendiğine dikkati çeken yetkililer,
"Dedektif ve müfettişlerimiz aynı kişi veya kişilerin bu cinayetleri ırk ve din temelli işlediğine dair güçlü bir olasılık olduğuna inanıyor" açıklamasını yapmıştı.
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