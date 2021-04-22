AB ülkelerinin atıkları Türkiye'ye ihraç ediliyor

AB ülkelerinden Türkiye’ye yapılan atık ihracatı 16 yılda 3 kat artarak yıllık 13.7 milyon tona yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Türkiye’ye yapılan atık ihracatı 16 yılda 3 kat artarak yıllık 13.7 milyon tona yükseldi.

AB ülkelerinin 2020’de 32.7 milyon ton atık ihraç ettiği belirtilirken, atık ihracatı 2004’ten 2020 yılına kadar geçen süreçte yüzde 75 arttı. AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan ithalat ise 2004’ten bu yana yüzde 10 azalarak 16 milyon tona geriledi.

Eurostat verilerine göre AB ülkelerinden Türkiye’ye yapılan atık ihracatı 2004 yılına kıyasla 3 kat artarak 2020’de 13.7 milyon tona yükseldi. Türkiye’yi yıllık 2.9 milyon ton ile Hindistan, 1.8 ton ile İngiltere, 1.6 milyon ton ile İsviçre, 1.5 milyon tonla Norveç ve 1.4 milyon tonla Endonezya ve Pakistan takip etti.

İhraç edilen atıkların yüzde 53’ünü ise metal atıkların oluşturduğu ifade edildi. Türkiye’ye ise metal atıkların yüzde 68’ini oluşturan 11.8 milyon tonun ihraç edildiği belirtildi.