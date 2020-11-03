91. saatte yeni bir mucize

Kurtarma çalışmalarında 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'nda bir mucize daha gerçekleşti.
Kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkazdan sağ olarak çıkardı.
ENKAZ ALTINDA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİAyda, enkazda beyaz eşyaların arasında oluşan yaşam alanında hayatta kaldı.
Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.
Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı" paylaşımını yaptı.
Ayda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Muhammed Güven'den geldi. Güven, "Ayda bebeğimizin durumunda bir problem yok, genel durumu iyi. Hayati fonksiyonları da iyi. Tetkikleri devam ediyor" dedi.
Ayda''nın annesinden ise kötü haber geldi. Kurtarma ekipleri Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaştı.