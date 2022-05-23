90 bin mahkumun umudu Meclis’ten çıkacak kararda

Pandemi izinleri 31 Mayıs’ta biten binlerce mahkumun gözü Meclis’te. Cezaevine geri dönmemek için yasal düzenleme yapılmasını bekliyorlar.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır evlerinde cezalarını çeken 90 bin kişi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 1 Haziran'da kalacakları cezaevlerine davet edildiler. Pandemi döneminde iş kuran ve ev hayatına alışan binlerce mahkum, cezaevine geri dönmek istemiyor. Siyasi parti temsilcilerinden yeni bir düzenleme istiyorlar. Konunun bugün yapılacak kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

Ali Hakverdi

Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi, CHP Ankara Milletvekili Ali Hakverdi 14 Nisan 2020'den itibaren izinli sayılan mahkumlarla ilgili Meclis'te şunları söyledi: “Birkaç sefer uzatma yapıldı ve yirmi beş aydır bu mahkûmlar dışarıda. Aile kurmuşlar, iş kurmuşlar, evlenmişler, çoluk çocuk sahibi olmuşlar yani topluma adapte olmuşlar. Aslında burada cezanın hedefi olan ıslah gerçekleşmiş.”

FİRARİ OLURLAR

“Düzenleme yapmazsak bu kişilerin tekrar cezaevine alınmasında çok zorlanırsınız” diyen Hakverdi, şöyle devam etti: “Bugün itibarıyla 384 cezaevi var, 270 bin kapasite var ve 314 bin mahkûm var. 91 bin mahkûmu aldınız, nereye koyacaksınız? Ciddi anlamda da firariler olacak arkadaşlar. Bu firariler kaçak hâldeyken yeni yeni suçlara karışmak durumunda kalacaklar çünkü darda kalacaklar; gelin, buna müsaade etmeyin.”

Salih Cora

Hakverdi'nin sözleri üzerine AKP Trabzon milletvekili Salih Cora “Önerge verin” diye laf attı. “Tamam, siz de kabul edin” diyen Hakverdi'ye AKP'li vekil “İmza atacağım” karşılığını verdi. Hakverdi, bu hafta önerge vereceklerini söyledi. AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin önergeye destek olması bekleniyor.