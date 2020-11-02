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74 can kaybı, 2 bin 106 yeni vaka

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Türkiye’de son 24 saatte yapılan test sayısı 123 bin 343 olurken, hasta sayısı 2 bin 106 olarak açıklandı. 74 kişi corona virüsten hayatını kaybetti

74 can kaybı, 2 bin 106 yeni vaka
Türkiye'de 1 Kasım 2020 corona virüs tablosu belli oldu.
Buna göre son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan test sayısı 123 bin 343 olurken, hasta sayısı 2 bin 106 olarak tespit edildi.
Ağır hasta sayısı 2 bin 177'ye çıkarken, bin 515 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 325 bin 486'ya yükseldi.
KOCA: AĞIR HASTA SAYISINI DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ
Twitter'dan açıklama yapan Koca "Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı.
 
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