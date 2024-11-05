6 yaşındaki Şirin’in kahreden sonu

İstanbul Şişli’de vahşi bir cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin, memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şirin’in amcası Ali Hanilçi, “Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul’a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular” dedi

İstanbul Şişli’de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.

Cenaze töreninde aile feryat figan ağladı. Göğsüne vurup acı çektiğini gösteren Şirin'in annesi Yeter Hanilçi 'İdam idam idam' diye bağırıp suçlu için idam istedi.

Baba İbrahim ve anne Yeter Hanilçi ile kardeşleri ağlayarak, Türkçe ve Kürtçe ağıt yaktı.

Öte yandan Şirin'in tabutuna gelinlik bırakıldı. Gelinliğin annesi tarafından bırakıldığı görüldü. Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın mezarına da gelinlik konmuş ve tepki çekmişti.

6 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AİLE DEPREMDEN SONRA İSTANBUL’A TAŞINMIŞ

Amca Ali Hanilçi, gazetecilere, olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Olayın cezasız kalmamasını istediklerini anlatan Hanilçi, Şirin’in feci şekilde öldürüldüğünü, Şirin ve Narin gibi çocukları öldürenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini aktardı.

Çok üzüntülü olduklarını dile getiren Hanilçi, “Depremden sonra İstanbul'a göçtüler. Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul’a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular, Narin de Şirin de Türkiye'nin evlatları. Hepimizin başı sağ olsun.” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Feriköy Mahallesi’nde 31 Ekim’den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım’da Feriköy Mezarlığı’nda öldürülürmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan kağıt toplayıcısı M.Ö. çocuğu mezarlıkta boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

M.Ö. ifadesinde, "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuktan 200 lira istedim. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" demişti. M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



