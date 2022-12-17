6 yaşındaki kızın şüpheli ölümü

Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünün şüpheli bulunması üzerine hala ve amca gözaltına alındı. Küçük kızın yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü ve yaşamını yitirdiği belirlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 2 gün önce tedavi altına alınan Nur Elif T’nin yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi.

Nur Elif T’nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Ölen kız ile ağabeyleri Yiğitcan T. (9) ve Metin T’nin (12), amcası ve halasıyla Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı’nda yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti.

‘ÇOCUĞA KÖTÜ MUAMELE’ SUÇLAMASI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği, amca ve halayı gözaltına alarak emniyete götürdü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından “çocuğa kötü muamele” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirlenen 2 erkek çocuğu ise Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Baba Gökhan T. ve anne Sibel T’nin cezaevinde tutuklu bulundukları, bu nedenle çocukların velayetinin halalarında olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARIN AKRABALARI: İŞKENCE GÖRÜYORLARDI

Eskişehir’de ölümü şüpheli görülen 6 yaşındaki Elif Nur ile ağabeyleri Yiğit ve Metin T.’nin akrabaları, çocukların bakıldığı halasının evinde işkence gördüğünü iddia etti. Çocukların akrabalarından Gamze Akkoyun, 3 çocuğun da kilitli bir odada aylarca kaldığını öne sürdü.

AMCA VE HALA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Elif Nur’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan hala Deniz T. ile amca Sezer T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, babaanne Cihangir Kurumlu’nun yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

