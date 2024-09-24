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6 yaşında gelin davasında karar

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6 yaşında gelin davasında karar
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İsmailağa tarikatına yakın Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşında evlilik adı altında cinsel istismara sürüklemesi hakkındaki davada yeniden görüldü.

Türkiye'nin gündemine 'Utanç Davası' başlığı ile oturan istismar skandalın cezalar az bulunup bozulmuştu. Kızını istismara sürükleyen baba Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve istismarcı Kadir İstekli yeniden yargılandı.

Kadir İstekli cinsel istismardan 21 yıl, zincirleme şekilde cinsel saldırıdan 15 yıl ile toplam 36 yıl hapis cezası aldı. Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay ceza aldı.

Avukat Birsen Büşra Topaloğlu, kızını istismara sürükleyen anne Fatıma Gümüşel'in hala bulunmadığını açıkladı.

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