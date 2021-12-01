58'lik Hülya'ya 200 şişe şampanya

Hülya Avşar yeniden sahnelere döndü

Yeniden sahnelere dönen ünlü şarkıcı Hülya Avşar, önceki akşam İstanbul Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Avşar, sahnedeki performansı kadar iddialı kıyafetiyle de adından söz ettirdi.Rus, Arap ve Azeri misafirlerin yoğun olduğu gecede şampanya trafiği yaşandı. Sahneye art arda şampanya gönderen misafirlerine, “Ben böyle şımartılmaya alışkın değilim. İlk defa sahneme şampanya kabul ediyorum. Demek racon buymuş, hepinize çok teşekkür ediyorum.” diyen şarkıcı için toplam 200 şişe şampanya açıldı.