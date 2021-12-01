banner583
banner753
Hiç ders çıkarılmıyor
Hiç ders çıkarılmıyor
54 0
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
61 0
 
Delta varyantı hala baskın
Delta varyantı hala baskın
25 0
Ballond'Or ödülü Messi'nin
Ballond'Or ödülü Messi'nin
15 0
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
25 0
Ülkeyi kara sinekler istila etti
Ülkeyi kara sinekler istila etti
50 0
Karpaz’da 868 kaplumbağası yuvası var
Karpaz’da 868 kaplumbağası yuvası var
17 0
banner661
banner726

58'lik Hülya'ya 200 şişe şampanya

banner476

Hülya Avşar yeniden sahnelere döndü

banner714
58'lik Hülya'ya 200 şişe şampanya
banner721
 Yeniden sahnelere dönen ünlü şarkıcı Hülya Avşar, önceki akşam İstanbul Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Avşar, sahnedeki performansı kadar iddialı kıyafetiyle de adından söz ettirdi.
Rus, Arap ve Azeri misafirlerin yoğun olduğu gecede şampanya trafiği yaşandı. Sahneye art arda şampanya gönderen misafirlerine, “Ben böyle şımartılmaya alışkın değilim. İlk defa sahneme şampanya kabul ediyorum. Demek racon buymuş, hepinize çok teşekkür ediyorum.” diyen şarkıcı için toplam 200 şişe şampanya açıldı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.