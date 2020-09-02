5 Milyonluk otomobilde kilosu 5 TL'ye karpuz

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin bagajında kilosu 5 liradan karpuz sattı.

Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan ve kimliği belirlenemeyen şahıs, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobille uzaklaştı. Türkiye'deki ikinci el satış fiyatı 5 milyon liranın üzerinde olan araçta neden karpuz satışı yapıldığı ise merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV'si yüzde 160'tan yüzde 220'ye çıkan Lamborghini marka otomobilin yıllık MTV'si ise 46 bin lira civarında.

Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, karpuz satışı yaptı.

Lüks otomobilde satılan karpuzlar vatandaştan ilgi gördü.

Otomobilinin bagajına koyduğu karpuzları kilosunu 5 liradan satan şahıs çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin de sıraya girdiği görüldü.

Gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olan şahıs karpuzları yol kenarında bırakıp uzaklaştı

Lük otomobilli karpuzcunun bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satış anını görüntüledi. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan şahıs karpuzları yol kenarına bırakıp otomobille uzaklaştı.



LAMBORGHİNİ AVENTADOR

Ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini'nin en üst seviyede v12 silindirli motorlu versiyonu olan Aventador ülkemizde 2. el olarak ortalama 5 milyon TL'ye satın alınabiliyor.

En az 700 beygir güç üreten 4 tekerlekten çekişli bu otomobil 0'dan 100 km/s hıza 2.9 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise 350 km/s olarak belirtilmiş.

Daha önce yüzde 160 olan bu sınıftaki araçların Özel Tüketim Vergisi Remi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yüzde 220'ye çıktı. Lüks aracın yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi ise 46 bin TL civarında. (DHA)