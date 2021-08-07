5 ilde 12 yangın sürüyor

Türkiye’de 44 ilde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alındı

Türkiye genelinde birçok ilde art arda çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44 ilde çıkan 208 orman yangınının 196'sının kontrol altına alındığını açıkladı.Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Güney, Isparta'nın Sütçüler, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Milas'taki iki ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Marmaris'teki yangınla ilgili güzel haberi verdi. Ersoy "Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor." dedi.Öte yandan Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için ülkemizden giden, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arama kurtarma ekibi Antalya’nın Manavgat İlçesi Kızıldağ bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde yangın söndürme çalışmalarına devam eden arama-kurtarma ekibinin, KKTC Orman Dairesi ekibi ve Doğu Türkistan Gönüllü Yangın Söndürme ekibiyle birlikte yangınlara müdahale ettiği belirtildi.