40 günlük bebeği 6. kattan attı!

İstanbul'da down sendromlu 17 yaşındaki İlayda Nur Ö., misafirliğe gittiği komşularının 40 günlük bebeğini 6. kattan aşağı attı. Beton zemine düşen bebek hayatını kaybetti

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanda önceki gün saat 17.15 sıralarında İlayda Nur Ö. (17) iddiaya göre babaannesi Huriye S. ile birlikte komşuları Murat ve Sultan D.’nin evine misafirliğe gitti.

Aile teras katında mangal yaparken, down sendromlu İlayda Nur Ö. habersizce aşağı kata indi, beşikte yatan 40 günlük bebek Emin Egemen D.’yi camdan aşağı attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

