banner913
banner932
Ay Park Plaza görkemli bir açılışla hizmete girdi
Ay Park Plaza görkemli bir açılışla hizmete girdi
47 0
İki Macar kadına iki ay daha tutukluluk
İki Macar kadına iki ay daha tutukluluk
26 0
 
Gıda israfında dünya birincisiyiz
Gıda israfında dünya birincisiyiz
30 0
İkisi çocuk dört kişi yaralandı
İkisi çocuk dört kişi yaralandı
29 0
Asbuzu U16 Ligi'nde fikstür çekildi
Asbuzu U16 Ligi'nde fikstür çekildi
38 0
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
69 0
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
25 0
banner1032

40 günlük bebeği 6. kattan attı!

banner1020

İstanbul'da down sendromlu 17 yaşındaki İlayda Nur Ö., misafirliğe gittiği komşularının 40 günlük bebeğini 6. kattan aşağı attı. Beton zemine düşen bebek hayatını kaybetti

banner1045
40 günlük bebeği 6. kattan attı!
banner971
İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanda önceki gün saat 17.15 sıralarında İlayda Nur Ö. (17) iddiaya göre babaannesi Huriye S. ile birlikte komşuları Murat ve Sultan D.’nin evine misafirliğe gitti.
Aile teras katında mangal yaparken, down sendromlu İlayda Nur Ö. habersizce aşağı kata indi, beşikte yatan 40 günlük bebek Emin Egemen D.’yi camdan aşağı attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.