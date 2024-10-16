40 günlük bebeği 6. kattan attı!

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanda önceki gün saat 17.15 sıralarında İlayda Nur Ö. (17) iddiaya göre babaannesi Huriye S. ile birlikte komşuları Murat ve Sultan D.’nin evine misafirliğe gitti.
Aile teras katında mangal yaparken, down sendromlu İlayda Nur Ö. habersizce aşağı kata indi, beşikte yatan 40 günlük bebek Emin Egemen D.’yi camdan aşağı attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
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