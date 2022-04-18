4 milyon genç boşta

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon genç var. Yaş aralıkları 15 ila 24 arasında olan bu gençlerin 1 milyon 128 bini iş bulamıyor. Hem okula gitmeyip hem de istihdam piyasasında olmayan genç sayısı ise 2 milyon 959 bin. Yani toplam 4 milyon 87 bin genç boşta...





Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 15-24 yaş arasındaki nüfus 11 milyon 956 bin.

Bu kişilerin 2 milyon 959 bini ise ne eğitimde ne de iş piyasasında yer alıyor.

Sayıları 3 milyona yaklaşan bu gençlerin 130 bini okuma yazma bilmiyor. 1 milyon 223 bini lise altı bir okuldan, 562 bini ise liseden mezun.

Mesleki veya teknik lise diplomalı 550 bin genç ve yükseköğretim mezunu 494 bin genç de ne eğitimde ne de istihdamda…

Boşta olan gençlerin 1 milyon 66 bini erkek, 1 milyon 893 bini ise kadınlardan oluşuyor.

2021 yılı sonu verilerine göre, Türkiye’de yaşayan 11 milyon 956 bin gençten 4 milyon 983’ünü iş gücü piyasasında ve bunların 3 milyon 855 bini çalışırken 1 milyon 128 bini işsiz.

Gençler arasında işsizlik oranı yüzde 22.6 seviyesinde.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 19,4, kadınlarda ise yüzde 28,7…

Hem okula gitmeyip hem de istihdam piyasasında olmayan 2 milyon 959 bin genç ile 1 milyon 128 bin genç sayısı toplandığında 2021 yılı sonu itibariyle 4 milyon 87 bin gencin çalışmadığı görülüyor. Bu Türkiye’de her 3 gençten birinin boşta olduğu anlamına geliyor.



