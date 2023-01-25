30 yıl geçti… Uğur Mumcu suikastı hâlâ aydınlatılamadı

Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993’te arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Suikastı, İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütler üstlense de aradan geçen 30 yıla rağmen cinayetin üzerindeki sis perdesi aralanamadı.
Türkiye’yi sarsan suikasta ilişkin ilk yargılamalar, Mumcu’nun ölümünden 7 yıl sonra başladı. Mumcu suikastı ile Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Doç. Dr. Bahriye Üçok cinayetlerini de kapsayan davanın adı “Umut” oldu.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, cinayetlerin ardındaki sırrı tam olarak ortadan kaldıramadı.
İlk dereceli mahkemenin kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada, 3 sanık “yasa dışı Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurmak ve yönetmek” suçundan, 5 sanık ise aynı örgüte üyelikten çeşitli sürelerde hapis cezalarına mahkum edildi.
Bu kapsamda sanıklardan Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap, “silahlı suç örgütü kurma ve yönetme” eylemlerinden 12 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırıldı.
Sanıklar Abdulhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin ve Recep Aydın’a ise “silahlı suç örgütü üyesi olmak”tan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.
Anayasa Mahkemesi, gözaltında tutuldukları tarihlerdeki mevzuatın, gözaltı süresinde avukata erişim imkanı tanımadığı gerekçesiyle, sanıklar Recep Aydın, Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç, Mehmet Şahin ve Yusuf Karakuş’un yeniden yargılanmasına karar verdi.
10 YILDIR CAMDAN BİR TABUTUN İÇERİSİNDE UĞUR MUMCU’YU HATIRLATIYOR
Öte yandan 24 Ocak 1993 yılında Ankara Karlı Sokak'taki evinin önünde bombalı saldırıyla yaşamını yitiren gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun saldırıya uğradığı 06 YR 245 plakalı otomobili 7 yıldır Eskişehir’de Uğur Mumcu Parkı’nda sergileniyor. Otomobilin Eskişehir'e getirilerek sergilenmesinde öncülük eden Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu, 30 yıldır adalet arayışlarının sürdüğünü söyledi.
SALDIRIYA UĞRADIĞI ARACA TALEP OLUNDU, PARKA KONULDU
30 yıl önce yine soğuk bir kış günü 24 Ocak tarihinde Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu, evinden işyerine gitmek için 06 YR 245 plakalı otomobiline bindiği sırada aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.
Mumcu'nun otomobili, patlamanın ardından yaklaşık 20 yıl dava süresince Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü deposunda tutuldu. Yaklaşık 10 yıl önce otomobilin Mumcu'nun ailesine teslimi gündeme gelince başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden otomobile talep geldi.
Bu sırada Eskişehir CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de otomobilin Eskişehir'de bir parkta sergilenmesi için talepte bulundu. Uğur Mumcu'nun ailesi tercihini Eskişehir'den yana kullandı ve Uğur Mumcu'nun saldırıya uğradığı 06 YR 245 plakalı enkaza dönen aracı Eskişehir'e getirildi.
Eskişehir CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükdere Mahallesi Buse Sokak’ta yaptığı parka Uğur Mumcu ismi vererek Mumcu'nun hurdaya dönen otomobili de Türkiye’nin farklı illerinden getirilen mermer parçalarından oluşturulan özel bir kaidenin üzerine yapılan özel cam fanusta sergilenmeye başladı.
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