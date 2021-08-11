3 günlük bebeği poşete koyup yol kenarına attılar

Yüzündeki gamzeler nedeniyle 'Gamze' ismi verildi. Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Seher Uğurlu, Bulunma haberi basında yer aldıktan sonra bizi sürekli arayan aileler 'süt anne olmak' istediklerin söyleyip ısrarcı davrandılar. Bazıları ise bebeğin beslenmesi için yardım gönderiyorlar” dedi.
Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi’nde çiftçiler, geçen hafta cumartesi günü akşam saatlerinde Gürle yolu kenarında bebek sesi duydu. Sesin geldiği yere doğru giden çiftçiler, çalılıkların arasında poşette bebekle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bebek, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 günlük oluğu belirlenen kız bebek, kadın doğum servisinde kuvözde tedaviye alındı.
Orhangazi Devlet Hastanesi'nde kontrolleri yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen bebek, Bursa Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kurum görevlileri, güldüğü zaman yüzünde oluşan gamzeler nedeniyle bebeğe gamze ismini verdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölge yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Hastane kayıtlarını da tarayan ekipler, bebeğin ailesini bulmaya çalışıyor.
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