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26 suç kaydıyla nasıl gezdi?

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İstanbul’da polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden ve poliste 26 kaydı olan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti’nin sosyal medya hesaplarında silahlı paylaşımları olduğu ortaya çıktı.

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26 suç kaydıyla nasıl gezdi?
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İstanbul Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı hayattan kopardı.

Zanlının "Kasten yaralama", "Gasp'", "Cinsel taciz", "Yağma", "Mala zarar verme", "Çocuğa cinsel istismar'" gibi suçlardan poliste 26 kaydı olduğu öğrenildi.

Saldırganın hakkında 15 kez adli işlem yapıldığı ve 5 adli işlemde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ortaya çıktı.

Zanlının bir dosyasında hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı da ifade edilirken devam eden 5 dava dosyası olduğu öğrenildi.

"Kasten Yaralama" suçundan Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, 3 ay süreyle adli kontrol şartı kararı verdiği ve haftada iki gün olan pazartesi ve çarşamba günlerinde imza vermek için karakola gitmesi gerektiği gereken zanlının ihlal gerçekleştirdiği ifade edildi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, imza verme şartının yerine getirilmediğini polisin savcılığa bildirmediği dile getirdi. Yetkililer, bu durumun savcılığa bildirilmesi durumunda adli kontrol şartının kaldırılacağına ve saldırgana hapis cezası verileceğine yönelik bir bir karar çıkacağını ifade ettiler.

POLİS KATİLİNİN FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Genç yaşında 26 suça karışan Şeyda polisin katilinin, Instagram ve TikTok’taki hesaplarında silahlı paylaşımları olduğu ortaya çıktı.

Geçti'nin bazı fotoğraflarında uzun namlulu silahla poz vermesi dikkat çekti.

Zaman zaman elinde tabancayla, zaman zaman da lüks otomobillerin sürücü koltuğunda poz veren katil zanlısının fotoğraflarından birinde, elinde kalaşnikof olarak bilinen AK-47 isimli ağır makineli tüfek olduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı.

Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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