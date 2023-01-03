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“2023 sevdiklerimi benden almasın yeter”

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Cüneyt Arkın'ın 52 yıllık hayat arkadaşı Betül Arkın, eşinin sosyal medya hesabından 2023 yılından beklentisini dile getirdi

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“2023 sevdiklerimi benden almasın yeter”
 
Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, yaklaşık 7 ay önce hayatını kaybetti. Arkın'ın 52 yıllık hayat arkadaşı Betül Arkın, eşinin sosyal medya hesabından 2023 yılından beklentisini dile getirdi. Betül Arkın'ın mesajı, takipçilerini duygulandırdı.
'Kara Murat' karakterine hayat verdiği filmler başta olmak üzere çok izlenen birçok projede yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın, geçtiğimiz haziran ayında 85 yaşında hayata veda etmişti.
Unutulmaz filmlere imza atan Arkın'ın vefatı, televizyon ve sanat dünyasını yasa boğmuştu.
Usta sanatçının eşi Betül Arkın, eşinin hesabından yaptığı paylaşımla; 2023 yılından beklentisini dile getirdi.
"YENİ YILDAN BİRŞEY BEKLEMİYORUM"
Merhum eşi ve oğullarıyla bir fotoğrafını paylaşan Betül Arkın, "2023'ten hiçbir şey beklemiyorum. Sevdiklerimi benden almasın yeter" ifadelerini kullandı.
Arkın'ın sözleri takipçilerini duygulandırırken; paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı.
 
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