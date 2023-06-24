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2 bin yıllık heykel bulaşık makinesinde bulundu

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda bulaşık makinesindeki bir tencerenin içinde Helenistik döneme ait 2 bin yıllık kadın heykeli bulundu

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2 bin yıllık heykel bulaşık makinesinde bulundu
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri Helenistik döneme ait 2 bin yıllık kadın heykel başının yurt dışındaki müzayedelerde yüksek bedellerle satışını yapmak üzere Türkiye'den kaçırılmak istendiği bilgisine ulaştı.
DHA'nın haberine göre,  Karabağlar ilçesindeki bir eve 13 Haziran'da Karabağ ilçesinde düzenlenen operasyon sırasında arama yapılan evde, bulaşık makinesindeki bir tencerenin içine çuvalla gizlenmiş kadın heykel başı bulundu.
Heykel başı incelenmek üzere İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Evdeki 1 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheli, savcını talimatıyla serbest bırakıldı.
 
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