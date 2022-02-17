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16 yaşındaki Sıla 'nişanlı' kurbanı

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Giresun'da 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, ailesi tarafından zorla nişanlandırılan 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek öldürdü

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16 yaşındaki Sıla 'nişanlı' kurbanı
 
Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, iddiaya göre bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek ile tartıştı.
Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına bildirip yardım istedi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı.
 

16 yaşındaki Sıla'nın vahşice katledilmesine ünlülerden de tepkiler yağdı

 Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya ünlüler de tepkilerini sosyal medyada gösterdi.

 

CÜNEYT ARKIN

Sıla Şentürk henüz 16 yaşındaydı.

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 1


 
 

EBRU GÜNDEŞ

Daha 16 yaşında bir çocuk... Nasıl kıydınız be caniler... İsimler değişiyor, acı her gün kat be kat büyüyor ama hiçbir şey değişmiyor.

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 2

 

GANİ MÜJDE

16 yaşındaki çocuğu nişanlandırıp katiliyle bir başına bırakanlar bu çocuğun gözlerindeki ışık kör etsin topunuzu. Çocuk gelinlerin kanında boğulun...

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 3

 

DERYA ULUĞ

Daha 16 yaşında, kim bilir ne hayalleri vardı… Bu katilleri aramızda rahatça dolaştıran yasalar değişmediği sürece daha çok isim duyacağız maalesef.

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 4

 

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

Hem bu gencecik çocuğu öldüren alçak hem de zorla nişanlayan ailesine en ağır ceza verilmeli…

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 5

 

CEYHUN YILMAZ

Bi genç kızımız daha ölüyor.
Kalan kahroluyor
Katiller bitmiyor!

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 6

 

ARİF VERİMLİ

Daha 17, 17 bile değil... Bu çağ, Öfke Çağı... Güzel yüzlü kurbanlarımız olacak.

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 7

 

EMRE BELÖZOĞLU

Sıla henüz 16 yaşındaydı.

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 8

 

CAN YILMAZ

“16 yaşındaki #SılaŞentürk Giresun’da zorla nişanlandırıldığı erkek Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü. Fail yakalandı.” Haber burada bitmemeli, bu çocuğu öldüren baştan ayağa kimlerse onları da yakalamalı devlet. Çocuğu el birliği ile öldürenlerden o canın hesabı sorulmalı.

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 9

 

DOĞA RUTKAY

#SılaŞentürk

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 10
 
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