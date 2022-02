16 yaşındaki Sıla 'nişanlı' kurbanı

Giresun'da 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, ailesi tarafından zorla nişanlandırılan 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek öldürdü

16 yaşındaki Sıla'nın vahşice katledilmesine ünlülerden de tepkiler yağdı

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya ünlüler de tepkilerini sosyal medyada gösterdi.

Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, iddiaya göre bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek ile tartıştı.Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına bildirip yardım istedi.Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı.

CÜNEYT ARKIN

Sıla Şentürk henüz 16 yaşındaydı.

EBRU GÜNDEŞ

Daha 16 yaşında bir çocuk... Nasıl kıydınız be caniler... İsimler değişiyor, acı her gün kat be kat büyüyor ama hiçbir şey değişmiyor.

GANİ MÜJDE

16 yaşındaki çocuğu nişanlandırıp katiliyle bir başına bırakanlar bu çocuğun gözlerindeki ışık kör etsin topunuzu. Çocuk gelinlerin kanında boğulun...

DERYA ULUĞ

Daha 16 yaşında, kim bilir ne hayalleri vardı… Bu katilleri aramızda rahatça dolaştıran yasalar değişmediği sürece daha çok isim duyacağız maalesef.

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

Hem bu gencecik çocuğu öldüren alçak hem de zorla nişanlayan ailesine en ağır ceza verilmeli…

CEYHUN YILMAZ

Bi genç kızımız daha ölüyor.

Kalan kahroluyor

Katiller bitmiyor!

ARİF VERİMLİ

Daha 17, 17 bile değil... Bu çağ, Öfke Çağı... Güzel yüzlü kurbanlarımız olacak.

EMRE BELÖZOĞLU

Sıla henüz 16 yaşındaydı.

CAN YILMAZ

“16 yaşındaki #SılaŞentürk Giresun’da zorla nişanlandırıldığı erkek Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü. Fail yakalandı.” Haber burada bitmemeli, bu çocuğu öldüren baştan ayağa kimlerse onları da yakalamalı devlet. Çocuğu el birliği ile öldürenlerden o canın hesabı sorulmalı.

DOĞA RUTKAY

#SılaŞentürk