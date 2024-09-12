16-19 Eylül arasında KKTC’de Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatı gerçekleştirilecek

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 16-19 Eylül arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatının gerçekleştirileceğini söyledi.

TC MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tuğamiral Aktürk, basın toplantısında, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin “aralıksız" devam ettiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 15-30 Eylül arasında NATO Kısa Süreli İkaz (SNEX) ve 16-19 Eylül arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatları gerçekleştirilecektir. Doğu Akdeniz'de 10 Eylül-2 Ekim arasında NATO Deniz Muhafızı Harekatı 2024 yılı 5'inci Odak Harekatı (FOCOPS 2024/5) icra edilmektedir. Ülkemiz, harekata 10-30 Eylül arasında TCG Burakreis denizaltısı ile iştirak etmektedir. 11-14 Eylül arasında İzmir'e liman ziyareti gerçekleştiren Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku gemisi tarafından 17-20 Eylül, Alman Deniz Kuvvetlerine ait Pegnitz gemisi tarafından ise 19-22 Eylül arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapılacaktır. Ayrıca İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada tarafından İzmir'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve gemilerimiz halkın ziyaretine açılmıştır."

Alper Gezeravcı, Uzay Komutanlığı'na atandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığına vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığımızın teşkil faaliyetleri devam etmektedir. Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı emrine atanmıştır." ifadesini kullandı.