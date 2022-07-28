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12 yaşındaki çocuk yanarak öldü

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Gaziantep'te bir ağılda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk yanarak öldü

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12 yaşındaki çocuk yanarak öldü

Gaziantep'te sabaha karşı bir ağılda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk yanarak öldü. Feci yangında ağılda bulunan 30 koyun da telef oldu.
Feci olay sabah saatlerine karşı Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi’ndeki bir ağılda meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlar ile 12 yaşındaki çocuğun bulunduğu ağılda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın sonrası alevler her tarafı kapladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 12 yaşındaki Hamza Dülüklüoğlu ile 30 tane koyunun bulunduğu ağılda alevlere müdahale ederek söndürdü. Söndürülen yangın sonrası yapılan incelemelerde 12 yaşındaki Hamza Dülüklüoğlu’nun yanarak feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.
Aynı yangında ağıl içerisinde bulunan 30 adet koyun da telef oldu. Söndürülen yangın sonrası olay yerinde enkaz kaldırma çalışması yapıldı.
 
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