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12 yaşındaki Abdulbaki’den acı haber

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Şanlıurfa’da resmi izni bulunmadığı ileri sürülen bir Kuran kursunda yatılı eğitim gören 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak, kursun yanında ahırda asılı halde ölü bulundu

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12 yaşındaki Abdulbaki’den acı haber
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Abdulbaki Dakak, bir yıl önce ailesi tarafından Eyyübiye ilçesine bağlı Beşat Köyü'ndeki yatılı bir Kur'an kursuna, okutulması için teslim edildi.
Kursun, Diyanet İşleri Başkanlığı'na kayıtlı olarak faaliyeti bulunmadığı ve resmiyeti olmadığı belirtildi.
Bir yıldır burada eğitimini sürdüren talihsiz çocuk, önceki gün aniden ortadan kayboldu. Kayıp Abdulbaki için çevre köylere de bilgi verilerek her yerde arandı, ancak kendisine ulaşılamadı.
KURSUN YANINDAKİ AHIRDA ASILI BULUNDU
Üç gün boyunca yapılan aramalara karşın ulaşılamayan Dakak, okuduğu Kuran kursunun hemen yanındaki bir ahırda asılı halde ölü bulundu.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan talihsiz çocuk, ailesinin yaşadığı Ceylanpınar'da toprağa verildi. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatılırken, ailesi ve Kuran kursundaki görevlilerin ifadelerine başvuruldu.
“BU HAYATA ALIŞAMADI” İDDİASI
Olayla ilgili olarak bazı soru işaretleri de oluştu. Üç gün önce kaybolan çocuk için, tüm köylere haber verilip, Şanlıurfa'daki birçok haber sitesinde kayıp olduğu yayınlanmasına karşın, aramalar sırasında Kuran kursuna çok yakın olan bir ahıra neden hemen bakılmadığı sorusuna yanıtı aranıyor.
Arkadaşlarının, ‘Bu hayata alışamadı' iddiasında bulunduğu öğrenilen Abdulbaki Dakak'ın eğitim aldığı yerin resmi kaydının bulunmadığı, Beşat Mahallesi'ndeki bu Kuran kursunun hangi cemaate bağlı olduğu, burada kalanların yeme, içme ve diğer ihtiyaçlarının kimler tarafından karşılandığı, izinsiz nasıl faaliyet gösterdiği sorularının da soruşturmayla yanıt bulacağı belirtildi.
 
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