117 yaşında corona virüsü yendi

"HER ZAMAN HAREKETLİ BİR İNSAN OLDUM" İki doz aşısını da yaptırdığını belirten Engindeniz, herkesi aşı olmaya davet etti. Engindeniz, "19 yıl önce eşimi kaybettim. Çocuklarım ve torunlarımla hayata tutundum. Çocukluğumdan beri her gün süt, yoğurt, peynir ve bahçemde yetiştirdiğim sebzelerimi yerim. Giyecek dışında şehirde hiç alışveriş yapmadım. Her zaman hareketli bir insan oldum. Bu yaşıma kadar ciddi bir hastalık da geçirmedim" dedi.