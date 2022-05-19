103 yıllık gurur

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Emperyalist işgale karşı 1919’da kurtuluşa, bağımsızlığa atılan ilk adımın 103’üncü yıl dönümünü kutluyoruz





Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 103’üncü yılında başkent Lefkoşa başta olmak üzere ilçelerde törenler düzenlenecek.

Törenler, bugün Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 08.00’de BRT’de yapacağı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayla başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda yer alacak tören saat 09.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Bugün saat 18.00’de Lefkoşa merkez okullarından öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla “Atam İzindeyiz” korteji Lefkoşa’da yapılacak.

Kortej güzergahı, Lefkoşa Girne Kapısı, Atatürk Anıtı ve Dereboyu Avenue olacak.

Kortejin, Dereboyu Avenue önüne varmasının ardından saat 19.30’da Nejla Egemen (YDK Müzik Öğretmeni), “Telsim Freezone Liseler Arası Müzik Yarışması” 3’üncüsü Polatpaşa Lisesi, 2’ncisi Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve 1’incisi Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verecek.

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde düzenlenecek. Öğrenciler, tören öncesinde saat 09.00’da Akkule Kapısı’ndan Zafer Anıtı’na “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla yürüyüş yapacak.

Öğrencilerin, Zafer Anıtı’na ulaşmasının ardından saat 09.20’de protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak.

Girne Atatürk Anıtı’nda yapılacak tören saat 08.30’da başlayacak. Girne’de okullar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla saat 17.00’de ise, Baldöken Otoparkı’ndan başlayarak, Atatürk Büstü’nde sona erecek kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 09.00’da başlayacak.

İskele Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 10.00’da başlayacak.

Tören öncesinde saat 09.00’da, öğrenciler, bayrak ve flama ekipleri, tüm daire, kurum, kuruluş sorumluları Bekirpaşa Lisesi önünde toplanarak, kortej bando eşliğinde tören alanına yürüyecek.

Lefke Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak.

