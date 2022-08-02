1000 TL’lik Banknot, 10 TL’lik Madeni Para geliyor iddiası

CHP Milletvekili Özkan Yalım'ın iddiasına göre TC Merkez Bankası, 1000 TL'lik banknot ve 10 TL'lik madeni para için hazırlıkları başlattı





CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın iddiasına göre Merkez Bankası, 1000 TL’lik banknot ve 10 TL’lik madeni para için hazırlıkları başlattı. İddia, sosyal medyanın da yeni gündemi oldu.

Türk lirasının değeri döviz karşısında düşüş göstermeyi sürdürürken, dövizin etkisiyle enflasyonda da rekor üstüne rekor kırılmıştı. Enflasyon hayatımızı etkilemeye devam ederken, geçtiğimiz haftalarda TL’nin değer kaybıyla birlikte 500 TL’lik banknotların basılacağı iddiası gündeme gelmişti. Gündem yaratan iddianın doğru olmadığı paylaşılırken, dün büyük bir iddia daha geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım tarafından ortaya atılan iddiaya göre TL’deki değer kaybı ve dövizdeki yükselişle artan madeni para maliyetleri, Merkez Bankası’nı harekete geçirdi. Yalım, Merkez Bankası ve Darphane’nin hem madeni hem de kağıt paralara ilişkin yeni hazırlıklar içinde olduğunu öne sürdü. Yalım’ın açıklamasına göre çok yakında 500 ve 1000 TL’lik banknotlar ve 2,5, 5 ve 10 TL’lik madeni paralar tedavüle girebilir:

“500 ve 1000 TL’lik banknotlar için çalışmalar yapılıyor”

“Tedavülde bulunan bozuk paraların artık hiçbir hükmü kalmadı. Bir ekmeğin 4-5 liraya satıldığı ülkemizde 1 TL, 5, 10 ve 25 kuruşların tedavülden kalkması gerekiyor. MB bu paraların tedavülden kalkması, yeni 500 ve 1000 liralık kağıt banknotların basılması, 2.5 lira, 5 lira ve 10 liranın demir para olması için çalışmalar yapıyor.”

Madeni paraların basımı, kendi ederlerinin onlarca katı

Yalım’a göre madeni paraların basım maliyeti günümüzde şu şekilde:

5 kuruş için 1,56 TL,

10 kuruş için 1,70 TL,

25 kuruş için 2,16 TL,

50 kuruş için 3,66 TL,

1 TL için 4,42 TL’lik ham metal harcaması yapılıyor.

Üstelik yine Yalım’ın iddiasına göre yeni basılan demir paralar, darphaneden çıkar çıkmaz eritiliyor ve hurdacılara satılıyor.

Kağıt paraların maliyeti ise şu şekilde aktarılıyor:

5 TL için 0,30 sterlin (6,60 TL),

10 TL için 0,35 sterlin (7,70 TL),

100 TL için 0,52 sterlin (11,44 TL)

200 TL için 0,57 sterlin (12,54 TL) harcanıyor.

Yalım tarafından gündeme getirilen yeni iddia, kısa sürede sosyal medyada da yankı buldu.

