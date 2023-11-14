10 Kasım’da çiğ köfte partisi düzenlediler

Türkiye’nin Burdur ilinde 10 Kasım günü skandal görüntüler kaydedildi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yılı olan 10 Kasım’da Burdur Halk Sağlığı Merkezi’nde sağlık çalışanları merkezde çiğ köfte partisi düzenledi. Sosyal medyaya düşen görüntülerin tepki çekmesi üzerine Burdur Valiliği harekete geçti.
Burdur Valiliği 10 Kasım günü sağlık çalışanlarının çiğ köfte partisi düzenlemesiyle ilgili soruşturma başlattı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.