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10 Kasım’da çiğ köfte partisi düzenlediler

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10 Kasım’da çiğ köfte partisi düzenlediler
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Türkiye’nin Burdur ilinde 10 Kasım günü skandal görüntüler kaydedildi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yılı olan 10 Kasım’da Burdur Halk Sağlığı Merkezi’nde sağlık çalışanları merkezde çiğ köfte partisi düzenledi. Sosyal medyaya düşen görüntülerin tepki çekmesi üzerine Burdur Valiliği harekete geçti.
Burdur Valiliği 10 Kasım günü sağlık çalışanlarının çiğ köfte partisi düzenlemesiyle ilgili soruşturma başlattı.
 
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