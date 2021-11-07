Uluslararası ziyaretçi sayılarında yüzde 80 azalma

Savaşan, Dünya Turizm Örgütü verilerine bakıldığında uluslararası ziyaretçi sayılarında % 80 civarında azalma olduğunu, KKTC’de de buna paralel bir gerilemenin yaşandığını söyledi

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği'nin (KITSAB) 32. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Savaşan Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, pandeminin turizmi ve turizmden beklentileri değiştirdiğine dikkat çekerek, gezginlerin yeni dönemde sağlığı koruyan ve geliştiren tatillere daha fazla yöneleceği, seyahat edecekleri bölgelerde güvenlik ve emniyetin yanında a “sıfır karbon” talebinde olacaklarını kaydetti.

Covid-19 pandemisi ile birlikte dünyada pek çok şeyin değiştiğini belirten Savaşan, yeni dünya düzenine hızlı adapte olan ülkelerin kendilerine avantaj yaratacağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın pandemiden önce en büyük gelirinin turizm olduğunu kaydeden Savaşan, Dünya Turizm Örgütü verilerine bakıldığında uluslararası ziyaretçi sayılarında % 80 civarında azalma olduğunu, KKTC’de de buna paralel bir gerilemenin yaşandığını söyledi.

BAŞBAKAN TURİZM İÇİN BÜYÜK ŞANS…

Dünyanın “restart” olarak adlandırdığı ve tekrardan başlangıcın yaşandığı 2021 yılında turizmdeki hareketin pek çok ülkeye kıyasla Kuzey Kıbrıs’ta daha az olduğunu ifade eden Savaşan, turizm ve sağlık bakanlığı yapmış bir başbakan olan Faiz Sucuoğlu, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve turizm sektörü paydaşlarının verdikleri mesajlara bakıldığında 2022’nin toparlanma yılı olacağının anlaşıldığını söyledi.