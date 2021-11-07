banner583
Birer attılar, birer aldılar
Birer attılar, birer aldılar
99 0
İşte dünyanın en büyük patatesi
İşte dünyanın en büyük patatesi
27 0
 
“Bu çevre tahribatını durdurun”
“Bu çevre tahribatını durdurun”
6 0
Karaoğlan’sız 15 yıl
Karaoğlan’sız 15 yıl
31 0
İngiltere’de tanıtım atağı
İngiltere’de tanıtım atağı
8 0
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
219 0
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
74 0
banner661
banner726

Uluslararası ziyaretçi sayılarında yüzde 80 azalma

banner476

Savaşan, Dünya Turizm Örgütü verilerine bakıldığında uluslararası ziyaretçi sayılarında % 80 civarında azalma olduğunu, KKTC’de de buna paralel bir gerilemenin yaşandığını söyledi

banner714
Uluslararası ziyaretçi sayılarında yüzde 80 azalma
banner721

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı  Ahmet Savaşan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği'nin (KITSAB) 32. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Savaşan Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, pandeminin turizmi ve turizmden beklentileri değiştirdiğine dikkat çekerek, gezginlerin yeni dönemde sağlığı koruyan ve geliştiren tatillere daha fazla yöneleceği, seyahat edecekleri bölgelerde güvenlik ve emniyetin  yanında a “sıfır karbon” talebinde olacaklarını kaydetti.

Covid-19 pandemisi ile birlikte dünyada pek çok şeyin değiştiğini belirten Savaşan, yeni dünya düzenine hızlı adapte olan ülkelerin kendilerine avantaj yaratacağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın pandemiden önce en büyük gelirinin turizm olduğunu kaydeden Savaşan, Dünya Turizm Örgütü verilerine bakıldığında uluslararası ziyaretçi sayılarında % 80 civarında azalma olduğunu, KKTC’de de buna paralel bir gerilemenin yaşandığını söyledi.

BAŞBAKAN TURİZM İÇİN BÜYÜK ŞANS…

Dünyanın “restart” olarak adlandırdığı ve tekrardan başlangıcın yaşandığı 2021 yılında turizmdeki hareketin pek çok ülkeye kıyasla Kuzey Kıbrıs’ta daha az olduğunu ifade eden Savaşan, turizm ve sağlık bakanlığı yapmış bir başbakan olan Faiz Sucuoğlu, Turizm Bakanı  Fikri Ataoğlu ve turizm sektörü paydaşlarının verdikleri mesajlara bakıldığında 2022’nin toparlanma yılı olacağının anlaşıldığını söyledi.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.