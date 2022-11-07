Ülkeye gelenlerin yüzde 70’i otellerde kaldı

Ülkeyi bu yılın Ocak-Eylül ayları arasındaki dönemde ziyaret eden toplam 981 bin 684 yabancı uyruklunun yüzde 70.54’ü turistik konaklama tesislerinde kaldı. Otellerde konaklayan 692 bin 440 kişinin 497 bin 582’sini TC uyruklular, 194 bin 858’ini ise üçüncü ülke uyruklular oluşturdu

Ülkeyi bu yılın Ocak-Eylül ayları arasındaki dönemde ziyaret eden toplam 981 bin 684 yabancı uyruklunun %70.54’ü turistik konaklama tesislerinde kaldı. Otellerde konaklayan 692 bin 440 kişinin 497 bin 582’sini Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, 194 bin 858’ini ise Üçüncü Ülke uyruklular oluşturdu.Ziyaretçilerin geriye kalan %29.46’lık kısmının ise ülkeye turizm amaçlı gelmediği belirlendi.Kendi alternatifleri kapsamında ülkede konaklayan söz konusu 289 bin 244 kişinin öğrenci, görevli, işçi ve ülkede kaçak kalan kişilerden oluştuğu tahmin ediliyor.Turizm Planlama Dairesi Planlama, İstatistik ve Araştırma Şubesi istatistiklerine göre, dokuz aylık sürede Türkiye’den ülkemize gelen 763 bin 648 kişinin %65.16’sı (497 bin 582) otelde kalırken, geriye kalan 266 bin 066 kişi (%34.84), ülkedeki “statüsüne” göre konakladı.Söz konusu dönemde ülkeye gelen 194 bin 038 üçüncü ülke vatandaşının ise %89.37’si (194 bin 858) turistik tesislerde kaldığı, geriye kalan 23 bin 178’inin sadece (%10.73) “diğer alternatiflere” yöneldiği saptandı. Ziyaretçilerin otellerde kalmayan kısmının %91.98’lik kısmının Türkiye’den gelenler olduğu da dikkati çekti.Otellerdeki uyruklara göre gecelemelere bakıldığı zaman ise geçen yıla göre %362’lik artış görülüyor. Ocak-Eylül periyodunda konaklama sayısı ile geceleme sayısı incelendiğinde üçüncü uyruklu kişilerin TC uyruklulara kıyasla otellerde çok daha uzun süre kaldığı görülüyor. Yaptığımız hesaplamalara göre turistler otellerde ortalama 3.88 gece kalıyor. Üçüncü uyruklular otellerde ortalama 5.43 gece konaklarken, TC uyruklular ortalama 3.28 gece kalıyor.